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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 7 июня

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 7 июня

По прогнозам ученых, 7 мая магнитосфера спокойная. Вероятность магнитной бури составляет 5%. Обычно слабые магнитные бури проходят незаметно для большинства людей. Но метеозависимые могут ощущать влияние от вспышек на Солнце любой интенсивности.

На протяжении июня ученые прогнозируют несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые будут влиять на самочувствие людей. Особенно подвержены влиянию повышенной солнечной активности пожилые и метеозависимые люди.

Как магнитные бури действуют на людей

В дни магнитных бурь возможны:

  • скачки давления;
  • головные боли;
  • бессонница;
  • повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди жалуются на:

  • повышенную раздражительность;
  • агрессивность.

Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Можно ли защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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