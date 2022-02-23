Прогноз космической погоды на 23 февраля: будут ли магнитные бури?

Сегодня, в среду, 23 февраля 2022 года, ожидаются незначительные, однако длительные геомагнитные колебания.

А сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов отмечает, что в этот день возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

Между тем, стоит напомнить, что хотя геомагнитная обстановка в среду будет относительно спокойной, метеозависимым людям все равно следует обращать внимание на самочувствие. Особенно осторожными надо быть тем, кто страдает от гипертонии, и не допускать скачков давления.

Очередную самую короткую по продолжительности, однако при этом и самую сильную магнитную бурю этого месяца эксперты прогнозируют на 25 февраля.