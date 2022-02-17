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Прогноз космической погоды на 17 февраля: в четверг может немного «заштормить»

Прогноз космической погоды на 17 февраля: в четверг может немного «заштормить»

Сегодня, в четверг, 17 февраля 2022 года, возможна повышенная геомагнитная активность.

Рецепты

Как отмечает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, в этот день возможны периоды штормовой космической погоды.

И хотя геомагнитные колебания будут не особо мощными, метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие и по возможности стараться не переутомляться.

Отметим, что наиболее мощную магнитную бурю февраля-2022 нам еще предстоит пережить: по данным специалистов, она ожидается в конце месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это нарушение магнитосферы Земли, возникающее, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра в окружающей Землю космической среде. Ученые полагают, что непосредственной причиной геомагнитных бурь являются возмущенные потоки солнечного ветра на орбите Земли, содержащие необходимую для генерации геомагнитной бури ориентацию межпланетного магнитного поля.

Во время магнитной бури некоторые люди могут испытывать головные боли, головокружение, также возможны тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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