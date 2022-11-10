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Прогноз космической погоды на 10 ноября: грядет магнитный шторм

Прогноз космической погоды на 10 ноября: грядет магнитный шторм

Как и прогнозировали специалисты по космической погоде, сегодня, в четверг, 10 ноября 2022 года, Землю накроет мощная магнитная буря, которая может продлиться не один день, и метеозависимым людям следует быть к этому готовыми.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – гласит прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время, по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Так что тем, кто не зависит от погодных капризов и не страдает от хронических заболеваний, можно не волноваться: для вас эти дни могут пройти незаметно.

Тем не менее, придерживаться правил здорового образа жизни не будет лишним никому. Итак, чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, следует:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;
  • есть меньше жареной, жирной и острой еды, а вот включить в рацион разжижающие кровь продукты (имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад) вполне позволительно;
  • пить травяной чай или успокаивающие травяные настойки;
  • соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;
  • чаще бывать на свежем воздухе;
  • меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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