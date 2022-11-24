Прогноз космической погоды: четверг 24 ноября будет неспокойным?

Сегодняшний четверг, 24 ноября 2022 года, обещает быть неспокойным: специалисты по космической погоде прогнозируют в этот день «штормовые» периоды.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

А самая мощная магнитная буря ноября 2022 года накроет Землю предположительно 25 ноября. Она продлится несколько дней. В этот период могут наблюдаться сонливость и плохое настроение.

Напомним, в дни магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные для здоровья дни, медики рекомендуют нормально высыпаться, полноценно отдыхать, придерживаться правил здорового питания, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками.

Также в дни магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.