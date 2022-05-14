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Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 14 мая

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 14 мая

«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной «космический» прогноз, ведь магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний.

По данным специалиста Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня, в субботу, 14 мая 2022 года, ожидается магнитная буря, но она не будет слишком интенсивной – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить опасные для здоровья дни, врачи советуют:

  • заблаговременно приобрести лекарства от хронических болезней, которые помогут поддержать нормальное состояние организма;
  • много ходить пешком, гулять на свежем воздухе, правильно питаться, полноценно отдыхать и спать не менее 8 часов в сутки;
  • пить негазированную воду, травяной чай, минимизировать употребление кофе и алкоголя;
  • в дни магнитных бурь следует избегать длительных поездок и физических перегрузок, а также стрессовых ситуаций.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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