Прогноз космической погоды: 8 июня будет «шторм»?

Какова будет солнечная активность и геомагнитная обстановка сегодня, в среду, 8 июня 2022 года? На этот вопрос «Одесской жизни» отвечает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаиа Рябов.

По прогнозам эксперта, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Между тем, по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь в среду, 8 июня, не ожидается, так как в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне.

А в целом специалисты прогнозируют в июне четыре магнитных бури, большая часть которых будут достаточно слабыми. Самая сильная магнитная буря этого месяца ожидается 15-17 июня. Ее пик придется на 16 июня.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, особенно страдающих от хронических болезней. Они могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, боли в спине и мышцах, слабость, также может повыситься артериальное давление.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, медики советуют чаще гулять на свежем воздухе, правильно и полноценно питаться, пить негазированную воду, травяной чай, а вот от кофе и алкоголя на период магнитных бурь желательно отказаться.