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Прогноз космической погоды: 28 ноября будет «штормить»?

Прогноз космической погоды: 28 ноября будет «штормить»?

Сегодня, в понедельник, 28 ноября 2022 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А вот по информации Центра прогнозирования космической погоды, существенных магнитных бурь в понедельник, 28 ноября не ожидается. Тем не менее, людям метеозависимым и имеющим хронические болезни следует в этот день особенно внимательно отнестись к своему здоровью и на всякий случай держать под рукой необходимые лекарства.

По прогнозам, в конце ноября нас ждет еще как минимум одна мощная магнитная буря.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Кроме того, можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь легче пережить магнитные колебания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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