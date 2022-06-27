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Прогноз космической погоды 27 июня: ждать ли магнитную бурю в понедельник?

Прогноз космической погоды 27 июня: ждать ли магнитную бурю в понедельник?

В понедельник, 27 июня, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается, прогнозируют американские ученые.

Информация Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также говорит о том, что сегодня повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды, хотя серьезных магнитныъ бурь не предвидится.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

В конце месяца нас ждет еще одна слабая магнитная буря – ориентировочно она накроет Землю 29-30 июня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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