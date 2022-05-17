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Прогноз космической погоды 17 мая: ждать ли магнитный «шторм»?

Прогноз космической погоды 17 мая: ждать ли магнитный «шторм»?

Магнитные бури могут неблагоприятно повлиять на организм человека, особенно это касается метеозависимых людей и страдающих от хронических заболеваний. Поэтому знать космический прогноз не менее важно, чем «обычный» погодный.
Итак, чего нам ждать от сегодняшнего дня, 17 мая 2022 года?

По информации старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная.

А вот специалисты Space Weather прогнозируют на 17 мая магнитную бурю средней силы.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, врачи советуют:

  • спать не менее 7-9 часов в сутки;
  • чаще гулять пешком на свежем воздухе;
  • не злоупотреблять тяжелой, соленой и острой пищей, отказаться или снизить употребление кофе, алкоголя, энергетиков;
  • пить много воды, травяного чая;
  • принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
  • не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
  • лицам с хроническими заболеваниями всегда иметь при себе необходимые медикаменты.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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