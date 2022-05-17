Прогноз космической погоды 17 мая: ждать ли магнитный «шторм»?

Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 18 мая? Уже третий месяц Украина воюет с рашистскими агрессорами, вероломно вторгшимися на нашу территорию. Враг разрушает наши города, убивает людей, калечит их психику. И в дни хронического стресса, связанного с войной, важно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы мобилизовать все ресурсы своего организма.

Чего же ждать от среды, 18 мая 2022 года? ПОДРОБНЕЕ

Будет ли магнитная буря 16 мая: прогноз экспертов В условиях войны и военного положения, когда все мы пребываем в состоянии стресса, очень важно не только знать новости из горячих точек, но и быть в курсе геомагнитной обстановки: ведь магнитные бури могут неблагоприятно повлиять на наш организм, а сейчас нам как никогда необходимо держаться, чтобы выжить.

«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной прогноз космической погоды. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 14 мая «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной «космический» прогноз, ведь магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. ПОДРОБНЕЕ