Прогноз космической погоды 14 июля: будет ли благоприятным этот четверг

По прогнозам, магнитные бури в июле 2022 года будут средней и высокой интенсивности. Поэтому людям, чувствительным к колебаниям магнитного поля Земли, следует быть заранее готовым к неблагоприятным дням. «Одесская жизнь» узнавала, каким будет сегодняшний день, четверг, 14 июля.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 14 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Между тем, в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины утверждают: сегодняшний четверг обещает быть весьма активным в геомагнитном плане, и не исключено, что «заштормит».

Ранее специалисты прогнозировали, что очередной «шторм» накроет Землю 14 июля. Эта магнитная буря не будет сильно мощной, однако может продлиться четыре дня, а ее пик выпадает на 15 июля.

Во время пиков своей активности Солнце выбрасывает в космическое пространство множество различных веществ, которые могут достигать атмосферы Земли.

Электромагнитные волны будоражит магнитное поле нашей планеты, воздействуя на людей, животных и некоторые электронные приборы.

В дни магнитных бурь у людей с хроническими заболеваниями либо зависимых от погодных катаклизмов может ухудшиться состояние здоровья: они могут испытывать головную боль, общую слабость, сонливость (либо, наоборот, бессонницу), возможно повышение артериального давления и боли в спине и мышцах.

Чтобы магнитные бури прошли как можно более незаметно для организма, медики рекомендуют:

стараться вести здоровый образ жизни и соблюдать режим дня;

пить достаточно воды либо травяного чая, а употребление кофе и алкоголя свести к минимуму;

отказаться от курения и тяжелой жирной пищи;

больше отдыхать и хорошо высыпаться;

регулярно выходить на прогулку на свежем воздухе;

всегда носить с собой необходимые лекарства;

выполнять рекомендации своего семейного врача;

не планировать в эти дни долгие поездки и выполнение сложных задач;

избегать стрессовых ситуаций, по возможности не вступать в ссоры и конфликты.