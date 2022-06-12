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Прогноз космической погоды 12 июня: ждать ли геомагнитного «шторма»

Прогноз космической погоды 12 июня: ждать ли геомагнитного «шторма»

Что прогнозируют специалисты по космической погоде на воскресенье, 12 июня 2022 года? Может ли этот день стать неблагоприятным для метеозависимых людей?

По прогнозу ученых, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, а такие вспышки на Солнце, которые имели место за последние сутки, практически не оказывают влияния на Землю.

А специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Ранее эксперты прогнозировали первую магнитную бурю этого месяца на 10-12 июня. Ее пик, как сообщалось, должен был прийтись на 11 июня.

В июне нас ждут еще три магнитных бури, самая мощная из них ожидается 15-17 июня.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, врачи советуют правильно питаться и на время отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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