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Прогноз 18 ноября: какая погода будет в Одессе?

Прогноз 18 ноября: какая погода будет в Одессе?

В пятницу, 18 ноября 2022 года в Одессе будет без существенных осадков, температура днем ​​8-10°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

18 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем ​​8-10°С.

Погода  в Одесской области 18 ноября

Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, на севере в виде снега. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​4-9 °С тепла, на юге до 13 °С.

На автодорогах области ночью местами видимость во время осадков 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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