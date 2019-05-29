Проезд в одесских пригородных электричках подорожает с 1 июня

Цены вырастут в среднем на 15%, – сообщает пресс-центр Одесской железной дороги.

Так, с 1 июня повышается стоимость проезда пассажиров в пригородных поездах по территории Одесской объединенной дирекции железнодорожных перевозок. Это касается участков «Одесса – Белгород-Днестровский», «Одесса – Балта», «Одесса – Вапнярка», «Одесса – Березовка», «Подольск – Любашевка» и некоторых других.

В среднем тарифы увеличатся на 15,2%. При этом сохранятся льготы не только для общепризнанных льготных категорий, но и “транспортные”: для детей от 6 до 14 лет стоимость проезда останется на уровне 75% от стоимости «взрослого» билета, для студентов – 50%.

Причинами повышения тарифов в пресс-центре называют рост цен на энергоносители и материалы, а также низкий уровень компенсации за перевозку льготников (по итогам 4 месяцев 2019 – всего 33,8%).

Фото: Культурометр