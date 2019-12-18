Одесский яхт-клуб продадут за бесценок в первые дни Нового года

Легендарный одесский яхт-клуб в Отраде выставлен Фондом госимущества на электронные торги ProZorro. Как гласит информационная справка, под продажу попадают здания площадью 536 кв.м., а также земельный участок 2,9 га. Гидротехнические сооружения – пирсы и брекватер – продаже не подлежат.

Аукцион состоится днем, 3 января 2020 года, и уже есть желающий купить этот объект. Впрочем, неудивительно. Сумма, за которую выставлен яхт-клуб на продажу, составляет 6 млн. 43 тыс. грн, что по нынешнему курсу равняется 223 тыс. 820 евро. Правда, покупатель обязан выплатить еще и кредиторскую задолженность предприятия в 800 тыс. грн. Таким образом, новый владелец получит почти три гектара земли на побережье в Отраде меньше, чем за 300 тыс. евро.

О том, что Администрация морских портов Украины намерена избавляться от непрофильных и убыточных активов, было известно. Однако возникает вопрос, почему? Ведь, во-первых, яхт-клуб – это хоть и малоприбыльное (при существовавшем стиле управления), но все же профильное предприятие. Во-вторых, согласно информационной справке, клуб приносил хоть и небольшой, но доход. И это при том, что дорогие яхты в этом яхт-клубе не швартовались – не модный он был и не престижный.

Непонятно и то, как выводилась стартовая стоимость предприятия, ведь была учтена только балансовая стоимость объектов, а рыночная стоимость земли гораздо выше заявленной.

Но помимо недвижимого имущества, на территории яхт-клуба базируется больше десятка различных организаций: детские спортивные школы, ассоциации парусного спорта, яхтенные школы для взрослых. Яхтсмены переживают, что если объект будет продан, то и всем им придется “сушить весла”. Ведь никакого предупреждения со стороны ни Фонда госимущества, ни Администрации морских портов, в чьей собственности находился яхт-клуб, не было, и вариантов решения их дальнейшей судьбы не предлагалось.

К сожалению, проблема еще и в том, что в Одессе, в силу специфики побережья, имеющихся волнорезов и застройки, найти другое место под яхт-клуб не представляется возможным. Следовательно, Одессе уже никогда не стать центром олимпийского яхтенного спорта. Базы для воспитания спортсменов уже не будет. Частным яхт-клубам не выгодно принимать у себя спортсменов, особенно юных.

“Будет ли новый хозяин думать о сохранении Черноморского яхт-клуба или опять многоэтажка или коттеджи за высоким забором!? Особенно в последние годы, в течение всего сезона, можно было наблюдать массу белых парусов, это наши с вами дети тренировались и соревновались в регатах, овладевая мастерством хождения под парусом. В Одессу стали приезжать спортсмены со всех уголков Украины продемонстрировать свое умение и наработать морской опыт. Морской, ведь на сегодня это практически единственная спортивная база на море в Украине!”, – сетует мастер спорта, яхтенный капитан Сергей Киселев.

Вызывает опасения и ситуация с многострадальной трассой Здоровья. Все чаще недобросовестные застройщики пытаются “прорвать блокаду” и приспособить ее под движение строительной техники, обслуживающей стройки. Любое строительство на территории яхт-клуба будет не исключением, ведь другой альтернативной дороги к объекту нет.

Напомним, что Черноморский яхт-клуб был основан в 1875 году.

Фото: Сергей Киселев

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