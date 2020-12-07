Пробки в Одессе: на каких улицах затруднено движение автотранспорта? (карта)

БК “Одесса” вылетел из розыгрыша Кубка Украины Баскетбольный клуб “Одесса” вылетел из розыгрыша Кубка Украины после матча с БК “Днепр” на этапе 1/8 финала. “Днепр” же вышел в четвертьфинал, во второй раз переиграв “Одессу” 6 декабря. ПОДРОБНЕЕ