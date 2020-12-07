Пробки в Одессе: на каких улицах затруднено движение автотранспорта? (карта)

В Одессе утром в понедельник, 7 декабря, наблюдаются трудности с движением автотранспорта.
По данным на 8:00 “тянучки” есть на Объездной, Николаевской, Южной и Люстдорфской дорогах.
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В Украине за сутки обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
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