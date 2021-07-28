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Пробки в Одессе 28 июля: где можно встать в тянучке утром среды (карты)

Пробки в Одессе 28 июля: где можно встать в тянучке утром среды (карты)

По состоянию на утро среды, 28 июля, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на главных ключевых развязках города.

Так, по данным Google-карт, пробка наблюдается в районе Привоза и возле автостанции. А вот проезд по Привокзальной площади не затруднен:

Пробки 28 июля, Привоз

Серьезная пробка наблюдается на перекрестке улиц Пестеля и Михаила Грушевского в Малиновском районе:

Пробки 28 июля, Пестеля

В Киевском районе замер в пробке проспект Глушко в сторон Черноморска:

Пробки 28 июля, Глушко

Сложная ситуация на перекрестке проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези:

Пробки 28 июля, Инглези

Имеют место пробки на площади Толбухина, в частности, на прилегающих к ней Люстдорфской дороге и улице Краснова:

Пробки 28 июля, Толбухина

Тянучки наблюдаются и на Адмиральском проспекте – в районе 1-й станции Люстдорфской дороги и на перекрестке с улицей Краснова:

Пробки 28 июля, Адмиральский пр-т

Сложно проехать и по улице Черняховского:

Пробки 28 июля, Черняховского

В Суворовском районе Одессы сложная дорожная обстановка возле Пересыпского моста:

Пробки 28 июля, Пересыпь

Затруднен въезд в Одессу возле Двух столбов, «покраснела» и Николаевская дорога:

Пробки 28 июля, Два столба

Пробки 28 июля, Николаевская дорога

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Редакция ПРОФИЛЬ

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