Пробки в Одессе 28 июля: где можно встать в тянучке утром среды (карты)

По состоянию на утро среды, 28 июля, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на главных ключевых развязках города.

Так, по данным Google-карт, пробка наблюдается в районе Привоза и возле автостанции. А вот проезд по Привокзальной площади не затруднен:

Серьезная пробка наблюдается на перекрестке улиц Пестеля и Михаила Грушевского в Малиновском районе:

В Киевском районе замер в пробке проспект Глушко в сторон Черноморска:

Сложная ситуация на перекрестке проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези:

Имеют место пробки на площади Толбухина, в частности, на прилегающих к ней Люстдорфской дороге и улице Краснова:

Тянучки наблюдаются и на Адмиральском проспекте – в районе 1-й станции Люстдорфской дороги и на перекрестке с улицей Краснова:

Сложно проехать и по улице Черняховского:

В Суворовском районе Одессы сложная дорожная обстановка возле Пересыпского моста:

Затруднен въезд в Одессу возле Двух столбов, «покраснела» и Николаевская дорога: