Прятала труп матери, чтоб получать пенсию: в Одесской области задержали аферистку

В Одесской области 60-летняя женщина четыре месяца скрывала смерть своей матери ради получения её пенсии. Чтобы тело не разлагалось, подозреваемая посыпала его солью.

Как рассказали в пресс-службе областной полиции, мёртвую 82-летнюю старушку нашла её внучка и сообщила об этом правоохранителям. Выяснилось, что покойница много лет болела и была прикована к постели.

Сумма, которую её дочь получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен.

Дело по факту мошенничества уже отправили в суд, а расследование по поводу надругательством над телом еще идёт.

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