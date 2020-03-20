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Новости Одессы и Одесской области

Призыв в украинскую армию отменен на время карантина

Призыв в украинскую армию отменен на время карантина

Будущие призывники пока остаются дома до специального распоряжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский распорядился о приостановке призыва граждан на срочную военную службу. В частности, это касается вызовов призывников в районные комиссариаты и областные сборные пункты.

Вместе с тем военкомы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемиологические мероприятия.

К слову, военным медикам пока хватает тестов на коронавирус. Об этом сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун во время пресс-конференции. Он рассказал, что четыре офицера после возвращения из-за границы уже прошли тесты на COVID-19, которые показали негативный результат. К концу недели в ВСУ станет больше тестов, так как президент Украины Владимир Зеленский заверил, что из миллиона закупленных тестов часть направят в вооруженные силы.

Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что ситуация с коронавирусом в вооруженных силах находится под полным контролем руководства и советующих медицинских органов оборонного ведомства.

Фото: censor.net

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Артем Виноградов
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