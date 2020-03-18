Прикордонники розповіли, через які пункти пропуску можна перетнути кордон

Одеситам радять утриматися від запланованих поїздок під час карантину З 00:00 16 березня 2020 року тимчасово закриті близько сотні пунктів пропуску та прикордонного контролю, ще майже п’ятдесят пунктів пропуску тимчасово припинили пішохідне сполучення. ПОДРОБНЕЕ

В Одесу доставлять 20 сучасних морських кораблів для прикордонників Угоду між Урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону ратифікувала 4 березня Верховна Рада. ПОДРОБНЕЕ