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Новости Одессы и Одесской области

Прикордонники Одещини потребують укріплення пунктів пропуску з Придністров’ям

Прикордонники Одещини потребують укріплення пунктів пропуску з Придністров’ям

Прикордонники хочуть встановити нові, більш потужні блокатори проїзду машин на 8 пунктах пропуску в Одеській області на кордоні з невизнаним Придністров’ям.

Про це заявив начальник Ізмаїльського прикордонного загону Андрій Панченко на засіданні комісії з питань правової політики Одеської облради, передає УСІ.

Він розповів, що необхідність зміцнення кордону стала очевидною в травні. У ніч на 26 травня позашляховик Ssang Yong зміг прорвати кордон на пункті пропуску “Кучурган” – прикордонники намагалися зупинити його блокуванням, але той не витримав.

– Потрібно встановити нові, міцні блокатори на всіх восьми пунктах пропуску з Придністровсько-Молдавською Республікою, – зазначив Панченко.

Прикордонники розрахували, що на переобладнання кожного пункту потрібно буде витратити 40-50 тисяч гривень.

Керівництво комісії пообіцяло внести даний запит у фінансування програми “Безпечна Одещина” на 2020-2022 роки.

Фото: dniprograd.org

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