Президент призначив 5 нових суддів в Одеській області

В Париже состоялись переговоры в «нормандском формате». Президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии обсуждали урегулирование на Донбассе и газовый вопрос. Чего удалось добиться, и не стала ли долгожданная встреча «зрадой» для украинского государства?

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