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Новости Одессы и Одесской области

Президент призначив 5 нових суддів в Одеській області

Президент призначив 5 нових суддів в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський призначив 93 суддів у місцевих загальних судах, в тому числі 5 в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті президента.

Відтак, у місцевих загальних судах суддями в Одеській області призначені:

  • судді Балтського районного суду Одеської області ТІТОВУ Тетяну Павлівну;
  • судді Березівського районного суду Одеської області РИМАРЯ Ігоря Анатолійовича;
  • судді Іванівського районного суду Одеської області КРАВЧУКА Олександра Олександровича;
  • судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області БАЛЬЖИК Олену Іванівну;
  • судді Ширяївського районного суду Одеської області АЛЕКСЄЄВУ Ольгу Вячеславівну;

Фото: Агрополіт

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