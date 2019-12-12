Президент призначив 5 нових суддів в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський призначив 93 суддів у місцевих загальних судах, в тому числі 5 в Одеській області.
Про це повідомляється на сайті президента.
Відтак, у місцевих загальних судах суддями в Одеській області призначені:
- судді Балтського районного суду Одеської області ТІТОВУ Тетяну Павлівну;
- судді Березівського районного суду Одеської області РИМАРЯ Ігоря Анатолійовича;
- судді Іванівського районного суду Одеської області КРАВЧУКА Олександра Олександровича;
- судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області БАЛЬЖИК Олену Іванівну;
- судді Ширяївського районного суду Одеської області АЛЕКСЄЄВУ Ольгу Вячеславівну;
Фото: Агрополіт
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