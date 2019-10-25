Премьера АРИЯ Tribute с симфоническим оркестром состоится в Одессе

BEAST – первый и единственный трибьют-бенд на просторах СНГ, которому удается максимально точно передавать всю мощь живых выступлений АРИИ.

Для всех ценителей тяжелого рока!

BEAST – первый и единственный в СНГ АРИЯ tribute проект. Это незабываемые, всеми любимые хиты АРИИ. На их концертах воссоздаётся неповторимая атмосфера арийских концертов.

Качественно, технично и невероятно эмоционально все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и tribute группа BEAST.

Этот проект вот уже 6 лет пленяет сердца истинных поклонников музыки, у которой есть «Воля и разум» и которую пронзает «Горящая стрела», запущенная «Беспечным ангелом».

На концерте прозвучат такие шедевры как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега хиты группы АРИЯ.

Трибьют-бенд BEAST – проект, признанный не только фанатами рока, но и самими участниками группы АРИЯ.

Мощи, объёма и красоты исполняемой музыке придаст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Игоря Знатокова.

Организатор концерта – концертно-продюсерская компания MagicBox.

Медиа-партнер – Народное Радио 103,2 FM.

Дата – 30 ноября, начало в 19:00

– 30 ноября, начало в 19:00 Место проведения – Одесская филармония (ул. Бунина, 15)

проведения – Одесская филармония (ул. Бунина, 15) Стоимость билетов – 180-550 грн

Билеты https://concert.ua/uk/event/arija-tribute-odessa