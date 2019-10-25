fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Премьера АРИЯ Tribute с симфоническим оркестром состоится в Одессе

Премьера АРИЯ Tribute с симфоническим оркестром состоится в Одессе

BEAST – первый и единственный трибьют-бенд на просторах СНГ, которому удается максимально точно передавать всю мощь живых выступлений АРИИ.

Для всех ценителей тяжелого рока!

BEAST – первый и единственный в СНГ АРИЯ tribute проект. Это незабываемые, всеми любимые хиты АРИИ. На их концертах воссоздаётся неповторимая атмосфера арийских концертов.

Качественно, технично и невероятно эмоционально все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны»  Иван Ворон и tribute группа BEAST.

Этот проект вот уже 6 лет пленяет сердца истинных поклонников музыки, у которой есть «Воля и разум» и которую пронзает «Горящая стрела», запущенная «Беспечным ангелом».

На концерте прозвучат такие шедевры как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега хиты группы АРИЯ.

Трибьют-бенд BEAST – проект, признанный не только фанатами рока, но и самими участниками группы АРИЯ.

Мощи, объёма и красоты исполняемой музыке придаст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Игоря Знатокова.

Организатор концерта – концертно-продюсерская компания MagicBox.

Медиа-партнер – Народное Радио 103,2 FM.

  • Дата – 30 ноября, начало в 19:00
  • Место проведения – Одесская филармония (ул. Бунина, 15)
  • Стоимость билетов – 180-550 грн

Билеты https://concert.ua/uk/event/arija-tribute-odessa

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пресс-релиз
Пресс-релизПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить