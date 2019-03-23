﻿ Предвыборный скандал: в Одесской области делили 1,3 млн. грн. на подкуп избиркомов - Одесская Жизнь

По данным прокуратуры, «черная касса» находилась в помещении банка в г. Подольск – там сторонников одного из кандидатов в президенты полицейские застали за распределением средств между членами избирательных комиссий, которые должны были обеспечить «правильный» подсчет голосов на участках.

О выявлении этого факта рассказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган:

«прокуратура Одесской области, Управление Службы безопасности в области и полиция выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил. Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодымского и Савранского».

Как считают в прокуратуре, была организована так называемая «сетка» — подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосование за нужного кандидата на выборах президента. В зависимости от размера участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн.

Во время обысков были изъяты списки с личными данными избирателей, записи по распределению денег между волонтерами и представителями избиркомов, другая документация. Зафиксирована схема контроля голосования через подконтрольных лиц.

Лариса Сарган напомнила, что за нарушение избирательного законодательства виновным грозит до 7 лет тюремного заключения. Сейчас расследование по делу продолжается.

Фото с ФБ Ларисы Сарган.