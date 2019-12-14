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Новости Одессы и Одесской области

Праздник приближается: на Приморском бульваре выстроились рождественско-новогодние домики (фото)

Праздник приближается: на Приморском бульваре выстроились рождественско-новогодние домики (фото)

Приморский бульвар уже готовится к предстоящему празднованию Рождества и Нового года.

Елка пока не торопится занять свое привычное место. Зато на нем уже выросло более двух десятков деревянных домиков — торговых павильонов.

Кое-где уже продают кофе-чай-глинтвейн

Кое-где уже продают кофе-чай-глинтвейн

Некоторые из них еще пустуют, но во многих уже продают кофе-чай-глинтвейн, сладости и многое-многое другое. Очередей пока нет, но, как выразили уверенность продавцы, уже на этих выходных ожидается ажиотаж.

Торговцы ожидают ажиотаж на выходных

Торговцы ожидают ажиотаж на выходных

Эта зимняя ярмарка на Приморском бульваре — явление уже привычное, зимняя торговля стартует задолго до Нового года. В новогоднюю ночь здесь особенно «жарко», когда одесситы встречают Новый год на Думской площади.

Кроме ярмарки, можно увидеть, что и другие места Приморского бульвара уже готовы к встрече Нового года. Привлекают внимание сани с оленями, небольшая елочка в синих тонах и часто теперь встречающий атрибут в Одессе — уличное пианино в качестве арт-объекта.

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Мария Котова
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