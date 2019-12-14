Праздник приближается: на Приморском бульваре выстроились рождественско-новогодние домики (фото)

Приморский бульвар уже готовится к предстоящему празднованию Рождества и Нового года.

Елка пока не торопится занять свое привычное место. Зато на нем уже выросло более двух десятков деревянных домиков — торговых павильонов.

Некоторые из них еще пустуют, но во многих уже продают кофе-чай-глинтвейн, сладости и многое-многое другое. Очередей пока нет, но, как выразили уверенность продавцы, уже на этих выходных ожидается ажиотаж.

Эта зимняя ярмарка на Приморском бульваре — явление уже привычное, зимняя торговля стартует задолго до Нового года. В новогоднюю ночь здесь особенно «жарко», когда одесситы встречают Новый год на Думской площади.

Кроме ярмарки, можно увидеть, что и другие места Приморского бульвара уже готовы к встрече Нового года. Привлекают внимание сани с оленями, небольшая елочка в синих тонах и часто теперь встречающий атрибут в Одессе — уличное пианино в качестве арт-объекта.

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