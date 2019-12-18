Праздник к нам приходит: где в Одессе отпразднуют день Святого Николая

В Одессе стартуют праздничные мероприятия к Новому году. В нашем городе новогодние гулянья всегда организуются заблаговременно и продлятся аж до 19 января 2020 года. Мы узнавали, с чего начнется череда праздничных событий.

19 декабря в 16.00 маленьких одесситов приглашают на Думскую площадь на празднование Дня Святого Николая.

Гостей ждет представление с участием традиционных персонажей праздника. Дети получат сладкие угощения от Святого Николая.

В этот же день засияют огнями главные елки на Думской и Дерибасовской. А на Приморском бульваре в этот день откроются новогодние ярмарки.

Кстати, в этом году под елкой на Думской площади не будет традиционного городка животных. Все они «поселятся» в Стамбульском парке и в сквере на 7-й ст. Большого Фонтана. Но Думскую украсят персонажи самой знаменитой новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик».

По замыслу специалистов «Одесгорсвета», одесситы и гости города увидят Мышиного короля (символ наступающего года), его трон, балерину и, конечно, самого Щелкунчика.

Кроме того, 19 декабря состоится праздничный парад новогодних троллейбусов. В 19.00 восемь украшенных праздничной иллюминацией «рогатых» разных поколений выедут с конечной остановки на улице Инглези и направятся на конечную — на Ришельевской, после чего поедут в обратном направлении.

Фото: unian.net

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