Правительство ввело контроль над ценами на социальные продукты, лекарства и топливо

Кабмин разрешил контролировать цены на товары первой необходимости и медикаменты. Об этом решении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего телевизионного обращения.

С 7 марта, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Государственной службой по лекарственным средствам разрешено осуществлять контроль над розничными ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

Правительство Украины заявляет, то не допустит в военное время бесконтрольного повышения цен на товары отдельными предпринимателями.

— Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне, — заявил премьер-министр.

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