Правда о смертельном пожаре в одесском колледже – в ток-шоу «Касается каждого»

В пятницу, 13 декабря, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Пожар в одесском колледже». Он посвящен трагедии, о которой последнюю неделю говорит вся Украина. Во время пожара 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадало более 30 человек, среди них – дети. Официально погибшими считаются тринадцать людей, судьба еще шестерых до сих пор неизвестна.

Почему такая трагедия стала возможной в здании, куда каждый день на учебу приходили сотни детей и где меры пожарной безопасности должны быть на наивысшем уровне? Почему пожары в гостинице «Токио Стар», детском лагере «Виктория» и одесской психиатрической лечебнице, в которых также погибли люди, ничему не научили? Родные погибших уверяют, что их дети могли бы выжить, если бы руководство колледжа правильно организовало эвакуацию.

В студию «Касается каждого» со своей бедой придет Игорь Трофимчук – отец 16-летнего ученика колледжа Кирилла, который пропал без вести после пожара. Папа считает, что сын погиб. Мужчина расскажет о том, что узнал от ребят, которые спасались от огня и дыма на карнизе пятого этажа вместе с Кириллом, но выжили. За время, прошедшее с момента пожара, Игорь восстановил картину трагедии и готов рассказать свою правду о последних часах жизни своего ребенка. Сегодня он хочет одного: чтобы виновные были наказаны по справедливости.

«4 декабря я каждый час просматривал ленту новостей, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Я молился за погибших и надеялся, что больше жертв не будет. Но, к сожалению, количество пострадавших уточняется до сих пор. В программе мы будем говорить о том, почему в пожаре снова гибнут люди и что учреждения и мы с вами должны сделать для того, чтобы такие трагедии не повторялись».

В этот вечер в студии будут в мельчайших подробностях разбирать, что происходило в здании колледжа. Какие детали и несоответствия отметят авторитетные эксперты программы: криминолог Анна Маляр, адвокат Ольга Драчевская, психолог Данила Протас, шеф-редактор программы «Правда життя» на телеканале НТН Геннадий Стамбула, командир коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» Дмитрий Пихало, эксперт по противопожарной безопасности кабельной продукции Анатолий Пушкарь и другие гости?

Действительно ли во всем виновата старая проводка или в данном случае высока вероятность поджога?

Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Пожар в одесском колледже» – в пятницу, 13 декабря, в 18:00 на телеканале «Интер».

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