Пожилая одесситка обгорела в своей квартире (видео)

Сегодня вечером, 31 октября, в Одессе горела квартира на Черемушках. На пожаре пострадала пожилая женщина.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, возгорание случилось в квартире на пятом этаже пятиэтажки по улице Академика Филатова, 17.

Пожарным удалось локализовать и полностью потушить пожар в течение нескольких минут. Его площадь составила 8 квадратных метров.

На месте происшествия спасли пожилую хозяйку квартиры. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в 10-ю городскую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения» и ожогами 5% тела.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

Фото: angolenko.com.ua

Видео: Иа Одессит