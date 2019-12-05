Пожежа в Одесі: Зеленський доручив перевірити стан протипожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей

Перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей мають впродовж місяця.

Про це президент повідомив у Facebook.

Відтак, Кабінет Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін має:

провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури;

провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили.

Також попередили власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок.

Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції доповідатимуть до 10 січня 2020 року.

Фото: radio-mb.net.ua

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