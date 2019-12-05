Пожежа в Одесі: Зеленський доручив перевірити стан протипожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей

Перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей мають впродовж місяця.
Про це президент повідомив у Facebook.
Відтак, Кабінет Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін має:
- провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури;
- провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.
- Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили.
Також попередили власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок.
Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції доповідатимуть до 10 січня 2020 року.
Фото: radio-mb.net.ua
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