Пожежа у багатоповерхівці: в Одесі врятували жінку, яка лежала непритомною у палаючій квартирі

Загоряння сталося у квартирі десятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, о 13:12 сталося загоряння у квартирі десятиповерхового житлового будинку за адресою – вулиця Дюківська, 14.

У під’їзді будинку було задимлення та диміо з вікна квартири на шостому поверсі. Працівники ДСНС за допомогою висувної драбини потрапили у квартиру, відчинили вхідні двері і врятували постраждалу жінку.Її у непритомному стані передали працівникам швидкої медичної допомоги.

До ліквідації пожежі залучались 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС