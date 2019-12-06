Пожар в одесском колледже: спасатели продолжают искать людей под завалами и тушат оставшиеся очаги тления

Ликвидация последствий пожара в здании одесского колледжа продолжается. За минувшую ночь никого не нашли.

По последней информации ГС ЧС Одесской области, в результате пожара погибли 2 человека, 30 были госпитализированы, а судьба 14 человек остается неизвестной.

Основные усилия подразделений ГС ЧС сейчас направлены на поиск людей и разбор конструкций. Они тушат отдельные очаги тления, которые обнаруживают в завалах во время разбора разрушенных строительных конструкций.

Уже вывезли 60 м куб. строительных конструкций, из подвальных помещений откачали 80 м куб. воды.

Всего к работам привлечено 47 единиц техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Фото: ГС ЧС

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