Пожар в одесском колледже: спасатели продолжают искать людей под завалами и тушат оставшиеся очаги тления

Ликвидация последствий пожара в здании одесского колледжа продолжается. За минувшую ночь никого не нашли.
По последней информации ГС ЧС Одесской области, в результате пожара погибли 2 человека, 30 были госпитализированы, а судьба 14 человек остается неизвестной.
Основные усилия подразделений ГС ЧС сейчас направлены на поиск людей и разбор конструкций. Они тушат отдельные очаги тления, которые обнаруживают в завалах во время разбора разрушенных строительных конструкций.
Уже вывезли 60 м куб. строительных конструкций, из подвальных помещений откачали 80 м куб. воды.
Всего к работам привлечено 47 единиц техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Фото: ГС ЧС
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