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Новости Одессы и Одесской области

Пожар в одесской многоэтажке: спасены три человека, в том числе ребенок

Пожар в одесской многоэтажке: спасены три человека, в том числе ребенок

Возгорание произошло на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Героев обороны, 28.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, загорелось имущество в одной из квартир на площади 10 м.кв.

Спасатели эвакуировали 21 человека по лестничной клетке. Троих жильцов спасли, в том числе одного ребенка. Его вызволяли из горящего здания по пожарной автолестнице.

Всех спасенных госпитализировали. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Кроме того, жильцы дома самостоятельно обращались в медицинские учреждения для проверки состояния здоровья.

К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

Фото: ГС ЧС Одесской области

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