Пожар в Измаиле: огонь было видно из всех районов города (фото, видео)

На месте сгоревшего колледжа на Троицкой в Одессе появятся три архива В Одессе на месте горевшего экономического колледжа, что на Троицкой, 25, планируют построить новое помещение. Сюда перевезут Государственный архив Одесской области и городские архивы Измаила и Одессы. ПОДРОБНЕЕ