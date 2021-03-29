Пожар в Измаиле: огонь было видно из всех районов города (фото, видео)

В Измаиле Одесской области произошел масштабный пожар – горел камыш и сухостой на берегах Лебяжьего озера. На нем в это время года особенно много всякой живности, например, птиц.
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Огонь, который распространился по берегам озера вечером в воскресенье, 28 марта, охватил площадь 2 га.
“Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом”, – сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
Фото, видео: bessarabia.ua