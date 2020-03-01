Пожар в центре Одессы: горел дом – памятник архитектуры

В историческом центе города в ночь на воскресенье произошел сильный пожар. Пострадала девушка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области. Загорелась коммунальная квартира на третьем этаже дома на ул. Греческой, 20.

Самостоятельно здание покинули 30 человек, еще 12 эвакуировали спасатели, прибывшие на вызов.

27-летняя девушка отравилась продуктами горения, ее доставили в больницу.

Площадь возгорания составила около 50 кв. м. На месте работали 12 единиц техники и 52 человека личного состава ГСЧС. Полностью ликвидировать пожар удалось после часа ночи.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: ГСЧС

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