Пожар в центре Одессы: без жилья временно остались десятки людей

В воскресенье горел трехэтажный многоквартирный дом на улице Бунина. А в ночь на субботу вспыхнуло помещение в памятнике архитектуры. На одесских причалах встретили День рыбака. В Одессе его еще называют рыбацкий новый год. В субботу желающие могли отпраздновать День шоколада, а в воскресенье – еще и День фотографа.

Лето, море, пляжи, горы, отдых… Стоп! Вспомним, что на улице лето 2020, а значит, не все так просто. И даже обычный банальный поход на пляж надо организовать так, чтобы ни самим не стать объектом заражения вирусом COVID 19, ни подвергать опасности других, если вы бессимптомный носитель. Как организована работа пляжей в Украине и соблюдаются ли карантинные правила в наших местах отдыха мы уже писали. А как обстоят дела за границей мы расспросили одесситов, которые живут во Франции, США и Болгарии.

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