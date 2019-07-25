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Новости Одессы и Одесской области

Пожар на судне в Мавритании унес жизнь моряка из-под Одессы

Пожар на судне в Мавритании унес жизнь моряка из-под Одессы

Пока происшествие официально не прокомментировали ни в МИД, ни в МВД.

25 июля в Украине ждут возвращения мореплавателей, пострадавших во время пожара на судне в Мавритании. Там 21 июля горел траулер «Иван Голубец».

Тогда судно сгорело практически дотла, а на следующий день пошло ко дну у африканских берегов. Увы, домой сегодня вернутся не все члены экипажа.

Как стало известно, во время пожара погибло двое. По информации журналиста Ивана Ищенко, один из погибших был родом из Одесской области. Так, по его данным, рейс стал последним для уроженца села Фараоновка Саратского района Олега Никулеску.

Олег служил на судне мотористом, когда траулер загорелся, как раз была его смена. Там, считает журналист, наш трагически погибший земляк так и останется никому не известным, безымянным моряком.

– В Африке ничего не стоит человеческая жизнь, – отметил Иван Ищенко. – Там он всего лишь один из десятков тысяч, кто рискует жизнью без страховки и каких-либо социальных гарантий.

Фото: dumskaya.net

 

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и не только в африке ,а на украине -тоже ничего не стоит

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34 минут назад

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