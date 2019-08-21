Повесился на елке: в Измаиле дворник покончил с собой возле горсовета

Инцидент произошел среди бела дня. Горожане, проходя мимо мэрии, что на площади Победы, заметили, что на растущей там ели что-то висит.

Подойдя ближе, рассмотрели на дереве труп мужчины. Как пишет bessarabiainform.com, ссылаясь на местное управление полиции, оперативники уже установили личность погибшего. Им оказался 55-летний сотрудник городского «Жилсервиса».

Известно, что погибший работал дворником. Говорят, он сам же и убирал участок, где в итоге свел счеты с жизнью.

Пока уголовное дело открыли по статье с пометкой «Самоубийство». Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, опрашивая родных и коллег коммунальщика.

Фото: dunayskiy-region.com.ua