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Новости Одессы и Одесской области

Повесился на елке: в Измаиле дворник покончил с собой возле горсовета

Повесился на елке: в Измаиле дворник покончил с собой возле горсовета

Инцидент произошел среди бела дня. Горожане, проходя мимо мэрии, что на площади Победы, заметили, что на растущей там ели что-то висит.

Подойдя ближе, рассмотрели на дереве труп мужчины. Как пишет bessarabiainform.com, ссылаясь на местное управление полиции, оперативники уже установили личность погибшего. Им оказался 55-летний сотрудник городского «Жилсервиса».

Известно, что погибший работал дворником. Говорят, он сам же и убирал участок, где в итоге свел счеты с жизнью.

Пока уголовное дело открыли по статье с пометкой «Самоубийство». Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, опрашивая родных и коллег коммунальщика.

Фото: dunayskiy-region.com.ua

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