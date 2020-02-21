Потребление газа в Украине будут считать в киловаттах?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала идею перевести подсчет голубого топлива в энергетические единицы.

По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, менять систему можно будет, «по меньшей мере, осенью, а возможно даже через год», предварительно подготовив пользователей. Такая практика действует в Европе.

– Один из главных доводов – контроль качества газа, ведь калорийность газа – лучший показатель его качества, – сообщил глава НКРКЭУ.

По его мнению, переход на киловатты упростит учет газа, так как импорт и транзит голубого топлива в Украину итак уже давно осуществляется в киловаттах.

Фото: novostipmr.com

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