Потертый чемодан и граненый стакан: в парке Победы появился кусочек «раньшего времени»

Одесса продолжает фестивалить, вот и на этот раз подоспел новенький. Вернее, «старенький»: до 30 июня включительно в парке Победы будет длиться фестиваль «Ретро-Одесса».

Очередной фестиваль полон фудкортами и выставкой-продажей хендмейда — это уже дело обычное. А вот многое из того, что в стиле ретро, то есть, из времен примерно середины прошлого века, и в самом деле привлекает внимание.

Ретро-автомобили выстроились в ряд, возле них привычно крутится народ, особенно привлекает внимание ржавенький «Запорожец», который так и просится стать героем фото-зоны.

Впрочем, все то, что есть на этой большой выставке, само собой становится фото-зоной — и потертые чемоданы и граненые стаканы, и даже кусочек советской квартиры с давним-давним приемником, швейной машинкой и отжившим свое портфелем.

Везде — бочки, на них почему-то уложены рулоны туалетной бумаги, вероятно, как напоминание, что в те времена она была в дефиците.

Кусочек старой советской квартиры тоже стал фотозоной, равно как и палатка из «раньших времен» (спасибо большое гражданину Паниковскому за столь удачное словосочетание).

Собственно, получился такой себе микс из старых телефонов, ковров, грампластинок и даже кукол «под старину», который вызывает большой восторг у детей. Ну а родителям и бабушкам-дедушкам приходится многое пояснять современным детишкам, заодно и самим с трудом вспоминать, потому что и сами уже не застали времен, когда люди четко понимали разницу между патефоном и граммофоном.

Пока дети носятся по локациям, взрослые обсуждают стоимость еды на фудкортах, равно как и спорят по поводу того, почему любое мероприятие в парках теперь стали называть фестивалем.

А порой взрослые и сами превращаются в детей, увидев, к примеру, такие «родные» старые миксеры, в которых готовился молочный коктейль их детства. Здесь также часто можно услышать возгласы типа: «А у нас в доме точно такие часы стояли!».

Фестиваль «Ретро-Одесса» предполагает в ближайшие два дня и развлекательные программы, тоже в стиле ретро, и другие изюминки.

Вход на фестиваль бесплатный, что не может не радовать. Так что этот небольшой «живой» мини-музей на свежем воздухе — возможность отправиться в не столь далекое прошлое, что-то вспомнить, с чем-то познакомиться, а порой и ахнуть.