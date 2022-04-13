Потери врага: ВСУ уже уничтожили около 19800 россиян и почти 740 танков

Многие из нас принимают жить к себе родственников, друзей и земляков с тех областей Украины, где ведутся боевые действия. Однако оказавшись под одной крышей с людьми-переселенцами, даже если они очень близкие, у нас могут возникнуть эмоциональные «качели» и конфликты. Ведь теперь нужно делить одну территорию на всех, подстраиваться, совместно организовывать быт и распорядок дня.

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