Потери врага: ВСУ уже уничтожили около 19800 россиян и почти 740 танков

Уже 49-е сутки Вооруженные силы Украины продолжают героическое сопротивление российскому вторжению. При этом каждый день враг в большом количестве теряет живую силу и технику.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 800 человек,
- танков ‒ 739 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
- артиллерийских систем – 358 ед,
- РСЗО – 115 ед,
- средства ПВО – 64 ед,
- самолетов – 158 ед,
- вертолетов – 143 ед,
- автомобильной техники – 1429 ед,
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.