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Потери российской армии в Украине на утро 18 марта

Потери российской армии в Украине на утро 18 марта

Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать врага. Каждый день российская армия вторжения теряет сотни солдат убитыми, уничтожаются десятки единиц военной техники оккупантов: самолеты, вертолеты, танки, бронемашины и артиллерия.

Рецепты

На утро 18 марта 2022 года потери российских агрессоров в Украине составили:

  • личного состава — около/ about 14200 человек,
  • танков ‒ 450 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
  • артиллерийских систем – 205 ед,
  • РСЗО — 72 ед,
  • средства ПВО — 43 ед,
  • самолетов – 93 ед,
  • вертолетов – 112 ед,
  • автомобильной техники — 879 ед,
  • корабли/катера — 3 ед,
  • цистерн с топливом — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-12.
  • Специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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