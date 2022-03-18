Потери российской армии в Украине на утро 18 марта

Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать врага. Каждый день российская армия вторжения теряет сотни солдат убитыми, уничтожаются десятки единиц военной техники оккупантов: самолеты, вертолеты, танки, бронемашины и артиллерия.
На утро 18 марта 2022 года потери российских агрессоров в Украине составили:
- личного состава — около/ about 14200 человек,
- танков ‒ 450 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
- артиллерийских систем – 205 ед,
- РСЗО — 72 ед,
- средства ПВО — 43 ед,
- самолетов – 93 ед,
- вертолетов – 112 ед,
- автомобильной техники — 879 ед,
- корабли/катера — 3 ед,
- цистерн с топливом — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-12.
- Специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.