Потери российской армии в Украине на утро 18 марта

23-й день войны: что происходит на фронтах? Начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ПОДРОБНЕЕ

Российские агрессоры лишились беспилотника – его сбили над Черным морем (видео) Сегодня, 17 марта 2022 года, украинские защитники одесского побережья сбили над Черным морем российский беспилотник.

Об этом рассказал в своем вечернем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ