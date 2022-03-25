Потери российских оккупантов превысили 16000 человек

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«Посбивали дрончиков»: ночь в Одессе прошла спокойно (видео) Ночь на пятницу, 25 марта 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно. Об этом рассказал в своем утреннем видеообращении спикер областной Военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ