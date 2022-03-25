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Потери российских оккупантов превысили 16000 человек

Потери российских оккупантов превысили 16000 человек

Только за последние сутки рашисты потеряли более 300 солдат убитыми, 1 большой десантный корабль, 7 самолетов, 1 вертолет, 31 танк, 28 бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 2 системы ПВО, 8 градов, 3 беспилотника, 56 грузовиков.

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Данный о потерях российских агрессоров сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 16100 человек,
  • танков ‒ 561 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
  • артиллерийских систем – 291 ед,
  • РСЗО — 90 ед,
  • средства ПВО — 49 ед,
  • самолетов – 115 ед,
  • вертолетов – 125 ед,
  • автомобильной техники — 1089 ед,
  • корабли /катера — 5 ед,
  • цистерн с ГСМ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
  • специальная техника – 18.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

На фото: от танка российских оккупантов почти ничего не осталось

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Редакция ПРОФИЛЬ

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