Потери российских оккупантов превысили 16000 человек

Только за последние сутки рашисты потеряли более 300 солдат убитыми, 1 большой десантный корабль, 7 самолетов, 1 вертолет, 31 танк, 28 бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 2 системы ПВО, 8 градов, 3 беспилотника, 56 грузовиков.
Данный о потерях российских агрессоров сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16100 человек,
- танков ‒ 561 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
- артиллерийских систем – 291 ед,
- РСЗО — 90 ед,
- средства ПВО — 49 ед,
- самолетов – 115 ед,
- вертолетов – 125 ед,
- автомобильной техники — 1089 ед,
- корабли /катера — 5 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
- специальная техника – 18.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
На фото: от танка российских оккупантов почти ничего не осталось