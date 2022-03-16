Потери российских агрессоров растут: новые данные Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российской армии после ее вторжения в Украину с 24 февраля по 15 марта 2022 года.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:
- около 13800 человек;
- танков ‒ 430 ед;
- боевых бронированных машин ‒ 1375 ед;
- артиллерийских систем – 190 ед;
- РСЗО — 70 ед;
- средства ПВО — 43 ед;
- самолетов – 84 ед;
- вертолетов – 108 ед;
- автомобильной техники — 819 ед;
- корабли/катера — 3 ед;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
- Специальная техника – 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.