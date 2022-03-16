Потери российских агрессоров растут: новые данные Генштаба ВСУ

Украинские ПВО сбили над Черным морем два вражеских самолета (видео) Сегодняшнее утро, среды 16 марта 2022 года, выдалось действительно добрым для украинских защитников Одесчины: силы противовоздушной обороны сбили два российских истребителя Су-30, намеревавшихся атаковать населенные пункты области. ПОДРОБНЕЕ

Вероятность обстрела населенных пунктов Одесской области остается высокой, – военная администрация (видео) Эта ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно, однако вероятность нанесения российскими агрессорами ракетных ударов по населенным пунктам Одесской области остается достаточно высокой.

Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении к жителям Одесской области спикер оперативного штаба областной Военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ