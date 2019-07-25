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Постраждала дитина: на Одещині обвалилася стеля аварійної будівлі, де гралися діти

Постраждала дитина: на Одещині обвалилася стеля аварійної будівлі, де гралися діти

Наразі 11-річна дівчинка, яку придавило рештками стелі, у лікарні.

Інцидент трапився у одному із сіл Подільського району.

Група дітей тривалий час гралася у аварійній будівлі, коли зі стелі почало сипатися каміння, повідомляє Подільський відділ поліції у Одеській області.

Щойно почала сипатися стеля будівлі, діти вибігли на вулицю. Однак 11-річна дівчинка не встигла вибігти, внаслідок чого її придавило рештками стелі.

Друзі дівчинки покликали дорослих на допомогу. Місцеві мешканці витягнули дитину з-під решток стелі ще до прибуття рятувальників.

Наразі дівчинка у лікарні, нею опікуються медики. Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання щодо її кваліфікації.

Фото: Національна поліція

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