Постраждала 36-річна пасажирка: на Одещині патрульний у нетверезому стані спричинив ДТП

Поліцейському загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори обласної прокуратури закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульного поліцейського, якого підозрюють у скоєнні ДТП із заподіянням потерпілій середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 286 КК України).

Слідством з’ясовано, що у серпні 2019 року, чоловік, перебуваючи поза службою, у нічний час, сів за кермо напідпитку та поїхав вулицями Чорноморська. Здійснюючи поворот, через порушення швидкісного режиму, водій втратив контроль над автомобілем та допустив зіткнення з деревами.

В результаті ДТП 36-річна пасажирка отримала переломи руки, ребер та численні забої.

За результатом проведеного розслідування до суду скеровано обвинувальний акт разом з угодою про примирення між обвинуваченим та потерпілою.

У разі затвердження угоди судом поліцейському загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Фото: Прокуратура в Одеській області

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