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Новости Одессы и Одесской области

После сильных осадков в Одесской области целый город оказался под водой

После сильных осадков в Одесской области целый город оказался под водой

В Арцизе из-за устаревшей ливневки по улицам и дворам растеклись «реки» дождевой воды

Это лето выдалось богатым на осадки для Арцизского района Одесской области. Так, 20 июня там из-за ливня подтопило три села. А на днях районный центр, городок Арциз, оказался под водой после сильного дождя. Об этом сообщает местный сайт новостей «Бессарабия INFORM».

Журналисты выложили фото и видео, где видно, как «реки» мутной воды растеклись по дворам и улицам. Люди, как умеют, откачивают воду и по бордюрам обходят места, залитые огромными лужами. На некоторые особо затопленные участки выехали наряды спасателей Белгород-Днестровского управления ГСЧС.

Ни местные жители, ни их дома от потопа не пострадали. Остались невредимыми и дамбы в Арцизе. А как сообщают горожане в соцсетях, приток воды, вызвавший стихийное бедствие, прекратился. На следующие сутки вода стала постепенно убывать — опасность миновала. Впрочем, не факт, что потоп не повторится. Дело в том, что, как поговаривают местные жители, в городе устарела ливневка, из-за чего она не справляется с большим потоком воды.

фото: https://bessarabiainform.com

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