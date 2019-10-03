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Новости Одессы и Одесской области

После пожара в Одессе украинские отели будут строить по-новому

После пожара в Одессе украинские отели будут строить по-новому

Изменения в правилах вступили в силу в начале октября. На первое место вынесли усиленную пожаробезопасность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины на своем официальном сайте.

Вступили в силу новые государственные строительные условия, касающиеся проектирования зданий под отели. По данным ведомства, новые нормы необходимы для того, чтобы отели проектировались безопасными и комфортными для людей. Их решили пересмотреть после событий в одесской гостинице “Токио Стар”, где погибло девять человек.

Список изменений содержит пять пунктов:

  • Усиленная обязательная пожарная безопасность гостиниц – введена возможность использования эффективных систем пожаротушения водой и современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.
  • Прописаны обязательные требования обустраивать современные системы раздельной сортировки мусора.
  • Убраны устаревшие нормы, предусматривающие обязательное обустройство телефонов-автоматов, абонентских ящиков, театральных и железнодорожных касс, парикмахерских, торговых киосков, медпунктов и т.п. в зданиях гостиниц.
  • Прописана рекомендация устраивать вход в гостиничные номера только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категорий «три звезды» и выше – дополнительно устраивать системы охранной сигнализации.
  • Нормировано и рекомендовано предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере.

Справка

Государственные строительные нормы – обаятельные к выполнению нормативные акты при проектировке новых зданий, кварталов, микрорайонов, улиц, дорог и реконструкции старых объектов того же типа.

Фото: minfin.com.ua

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Артем Виноградов
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