После ливня в Одессе коммунальщики получат премии

Сотрудников городских служб постановили поощрить на аппаратном совещании в мэрии. Им выдадут премии за то, как они, по словам представителей властей, успешно и слаженно справились с последствиями непогоды.

В числе тех, кому вручат денежный презент, — участники бригад КП «Городские дороги», работники «Горзелентреста», «Облэнерго» и «Горсвета». Они, уверяют чиновники, сделали все, чтобы город во время и после стихии жил привычной жизнью. Быстро реагировали на вызовы, убирали с проезжей части упавшие деревья, откачивали воду, чинили электросети, выводили транспорт на маршруты.

– Наши сотрудники трудились всю ночь, пока бушевала непогода, – отметил одесский городской голова Геннадий Труханов. – Я хочу, чтобы в департаменте финансов нашли деньги и премировали этих людей.

Фото: www.ak.od.ua