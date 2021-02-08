После гололеда Одессу подмочит: прогноз погоды на 9 февраля

Завтра, во вторник, 9 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью дождь, днем без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.

По Одесской области облачно. Ночью дождь, на севере дождь со снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на севере налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, на севере 1-3° С мороза, днем 10-15°С тепла, на севере 5-7°С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров. На севере гололедица.

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